Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Çeş-i Cihan\'ı işletecek

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Eskişehir Sivrihisar Belediyesine ait olan Çeş-i Cihan, tadilat çalışmalarının ardından belediye tarafından işletileceği ve yöresel yemeklerin olduğu bir lokanta olarak hizmete açılacağı açıklandı.

Sivrihisar Belediyesi mülkiyetinde olan önceki dönemde belediye şirketi üzerinden kanuna uygun olmayan bir şekilde kiralandığı belirtilen Çeşm-i Cihan işletmesinin kiralaması iptal edildi. Konuyla ilgili açıklamada; "Sivrihisar Belediyesine ait olan Çeş-i Cihan yöresel lezzetler diyarı için yeni dönem başlayacak. Önceki dönemde belediye şirketi üzerinden kanuna uygun olmayan bir şekilde kiralanmış olan Çeşm-i Cihan için gerekli yasal adımlar atılmış olup, işletme belediye tarafından devralınarak yeniden faaliyete geçmek üzere hazırlıklara başladı. Çeşm-i Cihan, tadilat çalışmalarının ardından belediye tarafından işletilecek ve yöresel yemeklerin olduğu bir lokanta olarak hizmet verecek. Özellikle emekli vatandaşlar için indirimli seçenekler sunacak olan bu yeni işletme, Sivrihisar'ın geleneksel lezzetlerini halkla buluşturacak" denildi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ise yaptığı açıklamada "Sivrihisar'da daha önceki tarihlerde yöresel lezzetler lokantası olarak işletilen yeri son çıktığımız ihalelerde ihale dışına aldık. Belediye bünyemizde faaliyet gösterebilmesi için. Bu lokantada yöresel lezzetlerimiz emekli kartıyla gelen emekli hemşerilerimize daha uygun fiyatlarla yemek yemelerini sağlayacağız. Aynı zamanda bir çay bahçesinde de aynı şekilde uygun fiyatlarla emeklilerimiz çaylarını içebilecek. Sivrihisar'ımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR