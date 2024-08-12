Eskişehir Valiliği'nden Ses Üstü Test Uçuşu Duyurusu

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Eskişehir Valiliği, yarın gerçekleştirilecek olan ses üstü test uçuşu nedeniyle duyuru yaptı.

Duyuru, Eskişehir Valiliği'nin resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldı. Valilik, yapılacak olan ses üstü test uçuşu nedeniyle sonik patlama sesi meydana gelebileceği konusunda vatandaşları uyardı. Yayımlanan paylaşımda, "13 Ağustos 2024 Salı günü meteorolojinin uygunluğuna göre 13.00 ile 17.00 saatleri arasında ses üstü test uçuşu gerçekleştirilecek olup, sonik patlama sesi duyulabilecektir" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR