Eskişehir Valiliği personellerine yönelik yangın farkındalık eğitimi verdi.
Eskişehir Valiliği, personelinin yangınlara karşı farkındalığını artırmak ve acil durumlarda doğru müdahale becerilerini geliştirmek amacıyla kapsamlı bir yangın farkındalık eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen teorik eğitimin ardından ise gerçekçi bir yangın senaryosu ile uygulamalı tatbikat yapıldı. Tatbikatta, katılımcılar yangın söndürme tüpleriyle gerçek yangınlara müdahale etme fırsatı buldu. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen tatbikatta, personelin yangına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etme yetenekleri pekiştirildi. Eğitime katılan AFAD Başkanlığı ve AFAD Eskişehir yetkilileri de tatbikatı yakından takip etti. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir Valiliği'nden Yangın Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
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