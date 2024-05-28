Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy\'a Samsun\'da bulvara isim verildi

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, eski görev yeri olan Samsun'da isminin bir bulvara verilmesiyle ilgili mesaj yayımlayarak, alınan kararda katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Vali Hüseyin Aksoy'un adı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oylamaya sunulan teklifin kabul edilmesiyle 2010-2014 yılları arasında görev yaptığı Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çinik Mahallesi'ndeki bir bulvara verildi. Samsun'da gösterilen vefa, hem kentte hem de Eskişehir'de olumlu karşılanırken, Vali Aksoy kişisel sosyal medya hesabı bir teşekkür mesajı yayımladı. Aksoy, yayımlamış olduğu mesajında, "Samsun Lojistik Köyü yoluna büyük bir vefa örneği göstererek 'Vali Hüseyin Aksoy Bulvarı' adının verilmesi nedeniyle Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine ve Samsun halkına, alınan kararı onaylayan Samsun Valimize çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR