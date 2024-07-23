Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, basın mensuplarının 24 Temmuz günü Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı. Aksoy, Türk basınına yönelik sansürün kalktığı bu önemli günde, etkin, çok sesli ve özgür bir basın ortamının varlığının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, basın mensuplarının kamuoyunun vicdanını temsil ettiğini belirterek, Eskişehir basın camiasının Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik etti ve hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmetle anılarını dile getirdi.

23.07.2024 13:16
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yayımladığı mesaj ile basın mensuplarının 24 Temmuz günü Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy basın camiasının 24 Temmuz günü Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınına yönelik uygulanan her türlü sansür kalktığına değinen Aksoy, bu günün önemine değindi. Hüseyin Aksoy'un 24 Temmuz günü Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı ise şöyle;

"24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınına yönelik uygulanan her türlü sansür kalkmış ve 24 Temmuz günü Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Demokrasi kültürünün tamamlayıcısı olan etkin, çok sesli ve özgür bir basın ortamının varlığının öneminin anlaşılması noktasında 24 Temmuz önemli bir gündür. İçinde bulunduğumuz iletişim çağında yazılı, sesli ve görsel basın kuruluşları tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir görevi de üstlenmektedir. Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayan, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan basın kuruluşları ülkemizin sosyal gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Yalan haberin kolaylıkla yayılabildiği, dezenformasyonun kolaylıkla karşılık bulabildiği günümüzde, doğru, ilkeli ve objektif medya ortamına ihtiyaç daha da artmaktadır.

"Basın mensupları kamuoyunun da vicdanını temsil etmektedir"

Mesajında basın mensupları kamuoyunun da vicdanını temsil ettiğine de değinen Vali Aksoy, şöyle devam etti;

"Kişilerin haber alma hak ve hürriyetleri, özel hayatlarına saygı çerçevesinde basın mensupları kamuoyunun da vicdanını temsil etmektedir. Kendi işlerini yaparken kamu görevlilerinin işlerini de kolaylaştırmaktadır. Meslek ahlakı ve gazetecilik ilkelerine bağlı kalarak büyük bir özveriyle görevlerini yürüten Eskişehir basın camiamızın Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyor, hayatını kaybeden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor, basın camiamızın tüm mensuplarına sağlık, afiyet ve mutluluklar diliyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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