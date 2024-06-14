Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kurban Bayramı'nda personellerle bayramlaştı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle valilik personelleri ile bayramlaştı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kurum binasında Kurban Bayramı nedeniyle personellerle bir araya geldi. Gerçekleşen bayramlaşma töreninde; Vali Aksoy, yardımcılarının, birim müdürlerinin ve çalışanların Kurban Bayramı'nı tek tek tebrik etti. Bayramlaşma töreni sonrasında Vali Aksoy ve valilik personeli hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR