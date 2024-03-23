Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Safiye Gönül Bayar huzurevi sakinleri ile iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Safiye Gönül Bayar huzurevi sakinleri ile iftarda bir araya geldi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Safiye Gönül Bayar huzurevi sakinleri ile iftarda bir araya geldi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Safiye Gönül Bayar huzurevi sakinleri ile iftarda bir araya geldi. Vali Aksoy, Bocce müsabakasını izledi ve oyuncuları kutladı. Programda Kuran'ı Kerim okundu ve dua edildi. Vali Aksoy, yaşlılara saygı göstermek adına Yaşlılar Haftasını önemsediğini belirtti ve huzurevi sakinleriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

23.03.2024 11:41
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Safiye Gönül Bayar huzurevi sakinleri ile iftarda bir araya geldi.

İlk olarak Maide Bolel Huzurevi-Safiye Gönül Bayar Huzurevi Sakinleri arasında gerçekleşen Bocce müsabakasını izleyen Vali Aksoy, oyuncuları kutladı. Koruma ve Bakım Altındaki Çocukların Çanakkale Zaferi Temalı müzik dinletisi sunduğu programda Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi.

"Bugünün gençleri yarının yaşlıları olarak bizler yaşlılarımızı anlamak ve onlara gereken saygıyı göstermek adına Yaşlılar Haftasını önemsiyoruz"

Huzurevi sakinleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Hüseyin Aksoy, programda yaptığı konuşmada; "Çanakkale Zaferimizin Yıl Dönümü, Şehitleri Anma gününü ve Yaşlılar Haftasını aynı anda kutladık. Bugünün gençleri yarının yaşlıları olarak bizler yaşlılarımızı anlamak ve onlara gereken saygıyı göstermek adına Yaşlılar Haftasını önemsiyoruz. Onların tecrübelerinden yararlanmak, onların bugüne kadar edindiği deneyimleri aktarmalarına fırsat vermek bizler için çok kıymetli. Bu anlamda Huzurevlerimizde kalan değerli büyüklerimizle bu akşam iftarda birlikte olmayı arzu ettik. Ben hepinize sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyor, sağlık içerisinde bayrama kavuşmayı Allah nasip etsin diyorum" dedi.

Programa Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ile birlikte Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ve ilimizde bulunan huzurevlerinde kalan büyüklerimiz katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hüseyin Aksoy, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Safiye Gönül Bayar huzurevi sakinleri ile iftarda bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Safiye Gönül Bayar huzurevi sakinleri ile iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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