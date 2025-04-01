Eskişehir, Volkan Konak için tramvaylarda unutulmaz bir vefa gösterdi - Son Dakika
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Eskişehir, Volkan Konak için tramvaylarda unutulmaz bir vefa gösterdi

Eskişehir, Volkan Konak için tramvaylarda unutulmaz bir vefa gösterdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ı anmak için tramvay hatlarında onun en sevilen şarkılarına yer verdi. Vatandaşlar, Konak'ın eserleri eşliğinde keyifli ve anlam dolu yolculuklar yaptı.

01.04.2025 17:26  Güncelleme: 17:29
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'a vefa göstererek, tramvay hatlarında gün boyu unutulmaz şarkılarına yer verdi. Eskişehirli vatandaşlar, Volkan Konak'ın sevilen şarkıları eşliğinde tramvay yolculukları yaparken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye bu anlamlı vefa için teşekkürlerini iletti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ı unutmadı. Tramvaylarda, Konak'ın anısını yaşatmak amacıyla, tramvay hatlarında gün boyu sanatçının en sevilen şarkılarına yer verdi. Eskişehirli vatandaşlar, tramvay yolculukları sırasında Volkan Konak'ın unutulmaz şarkılarıyla keyifli bir atmosferde seyahat etti. Konak'ın müzikleriyle vatandaşlar hem duygusal hem de anlam dolu anlara sahne oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Değerli sanatçımız Volkan Konak onurlu yaşamıyla, cesur sözleriyle, yüreğindeki Atatürk ve vatan sevgisiyle asla unutulmayacak. Şarkılarıyla içimizde bazen hırçın dalgalar, bazen ılık rüzgarlar estirmeye devam edecek. Bugün, şehrimizin tramvaylarında bu anlamlı vefayı göstermek istedik." dedi. Vatandaşlar ise Başkan Ünlüce'ye teşekkürlerini ileterek, "Volkan Konak çok sevdiğimiz bir sanatçımızdı. Tramvaya binince onun şarkılarıyla yolculuk yapmak çok hoşumuza gitti. Çok ince düşünülmüş güzel bir vefa örneği" dediler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir, Volkan Konak için tramvaylarda unutulmaz bir vefa gösterdi - Son Dakika

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