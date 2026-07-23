Eskişehirli Antika Tutkunu Bahattin Bayık'ın Yolculuğu - Son Dakika
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Eskişehirli Antika Tutkunu Bahattin Bayık'ın Yolculuğu

Eskişehirli Antika Tutkunu Bahattin Bayık\'ın Yolculuğu
23.07.2026 10:30
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Bahattin Bayık, çocukluğundaki hayalini gerçekleştirmek için 25 yılda dev bir antika koleksiyonu oluşturdu.

Eskişehir'de yaşayan 48 yaşındaki antika tutkunu Bahattin Bayık, çocukluğunda içinde ukde kalan eşyaları toplayarak binlerce parçalık devasa bir koleksiyon oluşturdu.

Eski dönemlerin ruhunu yansıtan eşyalar hem koleksiyoncuların hem de geçmişi yad etmek isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor. Konya doğumlu olan ve uzun yıllardır antika toplayan Bahattin Bayık'da çocukluk yıllarında komşularında görüp özendiği ancak sahip olamadığı eşyaları, ticaret hayatına atıldıktan sonra birer birer satın almaya başladı. Yaklaşık 25 yıldır biriktirdiği ürünlerle devasa bir arşive ulaşan Bayık, bu tutkunun zamanla adeta bir yaşam tarzına dönüştüğünü ifade etti.

"Binden fazla ürünüm var, dükkandakiler sadece onda biri"

Antika merakının nasıl başladığını ve koleksiyonunun boyutlarını anlatan Bahattin Bayık, "Zamanında sahip olamadığımız, küçükken komşularda şurada burada görüp de içimizde kalan birçok şey, belli bir zaman sonra ticaret hayatına atılıp imkan sahibi olunca içimizde ukde olarak kaldı. Bunları toplamaya başladım, derken iş çığırından çıktı. Bayağı bir topladık tabii. Şu anda dükkanda gördüklerinizin hepsi elimdeki ürünlerin sadece onda biri. Binden fazla ürünüm var ve yaklaşık 25 yıldır topluyorum. Bunlar için zamanında bayağı para harcadım, inan. Ama eskiden bunlar bu kadar pahalı değildi. Ucuzken birçok şeyi hurdacı bir abimiz vardı, o getirirdi. Görürdüm, beğenirdim; iki tane bir buçuk köfte ekmeğe alırdık. O şekilde de çok ürün aldım. İstanbul'a gidip aldığım da çok oldu. 10 sene önce falan Facebook mezatları oluyordu, oradan da çok topladım. Bugüne kadar toplamda 1 milyon TL'den fazla harcamışızdır" şeklinde konuştu.

"Benim için en özeli, üzerinde telefon duran mermer sehpalı aynadır"

Koleksiyonundaki binlerce parça arasından kendisi için en değerli olan ürünü paylaşan ve bu kültürü gelecek nesle aktarmak istediğini belirten Bayık, "Eskiden hatırlarsanız evlerde, özellikle biraz daha eski tip evlerde ayna ve altında bir sehpa olurdu. Üstü mermer olurdu ve üzerine telefon konulurdu. Benim için en özeli odur, onu çok seviyorum. Bu işe oğlumun da ilgisi var. İnşallah benden sonra da o devam eder bunlara" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehirli Antika Tutkunu Bahattin Bayık'ın Yolculuğu - Son Dakika

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