Eskişehirli Çiftçi Zor Günler Geçiriyor

Eskişehir'de eşiyle birlikte yetiştirdikleri sebzeleri tarlasının önünde satan Havva Demir, tarım maliyetlerinin yüksek olduğunu söyleyerek pek kazanç elde edemediklerini belirtti.

Sultandere 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan tarlada eşiyle beraber çiftçi olan Havva Demir, yetiştirdikleri ürünleri tarlalarının önünde kurdukları tezgahta satışını yapıyor. Çiftçi Demir, mazot ve işçi maliyetlerinin çok fazla arttığını, yükselen masraflar karşısında işlerini devam ettirmekte zorlandığını söyledi.

"Eğer bize destek verilmezse bu işi bırakacağız"

Eskişehir'de çiftçilik yapan Havva Demir, yaşadıkları iş zorlukları hakkında, "Çok mağdur durumdayız. Mazot çok pahalı, işçi parası, maliyetlerimizi kurtarmak çok zor. Üretici olarak yetkililerden destek bekliyoruz. Yapabilecek başka bir şeyimiz yok. Eğer bize destek verilmezse bu işi bırakmak zorunda kalacağız. Bu sene zar zor sezonu bitirmeye çalışıyoruz. Dört, bilemediniz beş ay çalışıyoruz, ama işçi parasını bile ödeyemiyoruz" dedi.

"Kesinlikle hormon kullanmıyoruz"

Yetiştirdikleri ürünlerin tamamen doğal olduğunu anlatan çiftçi Demir, "Kendi tezgahımızda satıyoruz. Hormon yok, kesinlikle hormon kullanmıyoruz. Yayla ürünlerimiz, sadece doğal yollarla ve hayvan gübresiyle yetiştiriyoruz. İnsanlar sağlıklı ürün yesin diye mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR