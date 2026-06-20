Eskişehirli gençler Milli Takıma destek için dağa Türk Bayrağı nakşetti - Son Dakika
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Eskişehirli gençler Milli Takıma destek için dağa Türk Bayrağı nakşetti

Eskişehirli gençler Milli Takıma destek için dağa Türk Bayrağı nakşetti
20.06.2026 07:36  Güncelleme: 07:38
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Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 15 genç, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yaşandığı tepeye 54 metrekarelik dev Türk bayrağı nakşederek Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'na destek gönderdi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bir araya gelen 15 genç, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yaşandığı tarihi tepeye 54 metrekarelik dev bir Türk bayrağı nakşederken 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı'na destek gönderdi.

Günyüzü ilçesine bağlı kırsal Kavuncu Mahallesi'nde yaşayan 15 genç, ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası gururuna ortak olmak için kolları sıvadı. Kırsal mahalledeki yüksek bir tepeye çıkan gençler, 54 metrekarelik bir alana kilitli parke taşları döşeyerek dev bir Türk bayrağı çizdi. Tam bir hafta süren yoğun ve hummalı çalışmanın ardından ortaya çıkan görüntü, izleyenlerin göğsünü kabarttı. Köy sakinleri ve çevre ilçelerdeki vatandaşlar, anlamlı bir tarihe ev sahipliği yapan tepeye nakşedilen dev Türk bayrağını büyük bir gururla izlerken, gençlerin bu vefakar davranışı takdir topladı.

"Amacımız Dünya Kupası'ndaki Milli Takımımıza destek olmak"

Grup adına açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki Mert Irmak, tarihi ve milli duyguların harmanlandığı bu anlamlı projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Köy gençlerinin el birliğiyle bu çalışmayı tamamladığını ifade eden Irmak, "Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Kavuncu köyünün gençleri olarak; köyümüzün sembolü olan Kuş Cenneti'nin karşısındaki ve bilhassa Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği tepeye Türk bayrağı çalışmamızı yaptık. Bayrağımızın yapımı yaklaşık bir hafta sürdü. Bu çalışmayı gerçekleştirmemizdeki bir diğer amaç ise Dünya Kupası'nda bizi temsil eden milli takımımıza destek olmaktır. Başta bayrağımızın yapımında emeği geçen köyümüzün gençleri olmak üzere, bizlere katkı sağlayan belediyemize teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehirli gençler Milli Takıma destek için dağa Türk Bayrağı nakşetti - Son Dakika

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