Eskişehirli Motokuryeden Esprili Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehirli Motokuryeden Esprili Uyarı

Eskişehirli Motokuryeden Esprili Uyarı
23.06.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borçlarından dolayı riskli sürüş yapan motokurye, sepetine astığı notla özür diledi.

Eskişehir'de borçları nedeniyle hızlı ve riskli sürüşler yaptığını belirten bir motokurye, sipariş sepetine astığı esprili notla hem trafikteki vatandaşlardan özür diledi hem de muhtemel tehlikelere karşı uyarıda bulundu.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi'nde park halinde bulunan bir motokurye motosikleti, arkasındaki sipariş sepetine yapıştırılan yazı ile yoldan geçenlerin dikkatini çekti. Gün boyu siparişleri yetiştirmek için yaya ve araç trafiğinde yoğun bir mesai harcayan kurye, sürüş şeklinin riskli olduğunu kabul ederek ilginç bir yöntemle mesaj verdi.

"Aralardan geçtiğim için sorry'"

Taşıma sepetinin arkasına, internette popüler olan bir görselle birlikte "Çok borcum var, aralardan geçtiğim için Sorry : )" yazılı bir kağıt asan kurye, trafikte sebep olduğu tehlikenin farkında olduğunu esprili bir dille itiraf etti. Siparişleri hızlı teslim etmek adına araçların arasından makas atarak ilerlemek zorunda kaldığını belirten motokuryenin bu yazısı görenleri hem gülümsetti hem de kuryelerin yaşadığı geçim sıkıntısını gözler önüne serdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehirli Motokuryeden Esprili Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadına ters kelepçe "Kapalılar imha edilsin" diyen kadına ters kelepçe
Dünya Kupası’nda dikkat çeken görüntü Antrenmanda dua ettiler Dünya Kupası'nda dikkat çeken görüntü! Antrenmanda dua ettiler
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak

11:16
Bahçeli’yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:05
Kılıçdaroğlu mu Özel mi 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:56
Olay iddia: Güllü’nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 11:59:35. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehirli Motokuryeden Esprili Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.