Eskişehirli Motokuryeden Esprili Uyarı

Eskişehir'de borçları nedeniyle hızlı ve riskli sürüşler yaptığını belirten bir motokurye, sipariş sepetine astığı esprili notla hem trafikteki vatandaşlardan özür diledi hem de muhtemel tehlikelere karşı uyarıda bulundu.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi'nde park halinde bulunan bir motokurye motosikleti, arkasındaki sipariş sepetine yapıştırılan yazı ile yoldan geçenlerin dikkatini çekti. Gün boyu siparişleri yetiştirmek için yaya ve araç trafiğinde yoğun bir mesai harcayan kurye, sürüş şeklinin riskli olduğunu kabul ederek ilginç bir yöntemle mesaj verdi.

"Aralardan geçtiğim için sorry'"

Taşıma sepetinin arkasına, internette popüler olan bir görselle birlikte "Çok borcum var, aralardan geçtiğim için Sorry : )" yazılı bir kağıt asan kurye, trafikte sebep olduğu tehlikenin farkında olduğunu esprili bir dille itiraf etti. Siparişleri hızlı teslim etmek adına araçların arasından makas atarak ilerlemek zorunda kaldığını belirten motokuryenin bu yazısı görenleri hem gülümsetti hem de kuryelerin yaşadığı geçim sıkıntısını gözler önüne serdi. - ESKİŞEHİR