Eskişehirli Turşucudan Uyarı: Pazara Düşen İkinci Ekim Sebze Turşuyu Yumuşatıyor

Eskişehir'de uzun yıllardır turşuculuk yapan Güray Atalay, turşu kurma sezonunun açılmasıyla birlikte insanların turşu kullanımında malzemelerin neler olması gerektiğini vurguladı. Atalay, turşu kurarken çeşme suyu ve kimyasallardan uzak durulmasını tavsiye ederken, "Tarladan çıkan ilk ekim ürünler turşu için en ideal malzeme, ikinci ekim sebzeler turşuyu yumuşatıyor" diye anlattı.

Dededen toruna 30 yıldır sürdürülen ata mesleğini devam ettiren Güray Atalay, turşu kurma sezonunun açılmasıyla birlikte kaliteli ve uzun ömürlü turşu kurmanın birinci ekim sebzelerle kurulan turşuların yumuşama yapmadığını belirtti.

"Pazara düşen ikinci ekim sebzeler turşuyu yumuşatır"

Tarladan çıkan ilk ekim ürünlerin turşu için en ideal malzeme olduğunu, ilk ekim ürünleri doğrudan anlaşmalı olduğu çiftçilerden aldıklarını vurgulayan sonrasında gelen mahsullerin turşu için çok uygun olmadığını ifade eden Atalay, "Daha sonra pazarlara geliyor, bunlar da ikinci ekiliş dediğimiz ürünler. Biz bunlara pek rağbet göstermiyoruz açıkçası. Çünkü turşu kurmaya gelmiyor. Müşterilerimizin bize söylediği gibi, 'Biz turşu kuruyoruz, olmuyor, sebebi nedir?' diye sorular geliyor. İşte biraz da bundan kaynaklı; yumuşuyor. Yaklaşık 15-20 gün sonra tazeliğini kaybetmeye başlıyor. Bu yüzden biz ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi olacağını söylüyoruz. Sebzede de çok dikkat etmek gerekiyor; daha çok güvendiği yerlerden sebze almaları çok önemli. Her sebze turşu kurmaya gelmiyor açıkçası. Bu konuda dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

"Sağlıklı turşu kurmanın püf noktaları"

Evde kaliteli ve sağlıklı turşu kurmanın püf noktalarından bahsederken müşterilerinden sıklıkla karşılaştığı sorulara değinen Güray Atalay, "Biz evde turşu kurmak istiyoruz, nasıl kurabiliriz?" Tabi ki birçok püf noktası var. Bize soruyorlar; işte koruyucu kimyasal kesinlikle kullanmıyoruz, kullanmanızı da tavsiye etmiyoruz. Hazır turşu suları var, bunları kesinlikle tavsiye etmiyoruz müşterilerimize. Çünkü içerisinde çok fazla kimyasal barındırıyor. En doğru yöntem, müşterimizin kendi bildiği yöntemdir. Onun haricinde dikkat edilmesi gereken konulardan, az önce de bahsettiğim gibi, kesinlikle sebze. En önemli kural, sebzenin taze olması çok önemli. İkinci kural, kullanılan tuz çok önemli. İri kaya tuzu dediğimiz, turşuyu sert tutan şey budur. Kaya tuzuyla kurulması gerekiyor ve kullanılan su da çok önemli. Biraz hafif kireçli dediğimiz, bu yeraltı kaynak sularımızdan olan hafif kireçli suları tercih edebilirler. Onun dışında çeşme suyuyla pek kurulmasını tavsiye etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Geleneksel lezzetlerin yanı sıra farklı lezzetler aranıyor"

Müşterilerin klasik lezzetler dışında farklı arayışlara girdiğini dile getiren Atalay, müşterilerden farklı lezzetlere talep olduğunu ifade ederek, "En çok rağbet gören turşularımız salatalık, lahana, acı biber çeşitleri. Bunlar her zaman en çok rağbet gören turşularımız ama müşterilerimiz artık farklı çeşitler de görmek istiyorlar. Bu sene ilk, daha geçen hafta geldi; ilk olarak koçan mısırımız geldi ve çok beğeniliyor, çok rağbet görüyor. Onun haricinde farklı olarak erik, bamya, çağla turşumuz var; bunlar da çok beğeniliyor. En faydalı turşu olarak da sarımsak ve pancar turşumuzu söyleyebilirim" dedi.