Eskişehirspor\'un Sevilen İsimlerinden Atila Gezmen Vefat Etti

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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hayatını kaybeden Eskişehirspor camiasının sevilen isimlerinden Atila Gezmen için bir taziye mesajı yayımlayarak, "Eskişehirspor taraftarlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Gezmen'in vefatı Eskişehirspor taraftarını ve yakınlarını derinden üzerken, Başkan Kurt bir taziye mesajı yayımladı. Başkan Kurt, yayımlamış olduğu mesajında, "Eskişehirspor tribünlerinin sembol isimlerinden, gönüllerde derin izler bırakan Atila Gezmen'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Eskişehirspor sevdasıyla dolu yüreği ve yıllardır tribünlerde oluşturduğu coşku, onun Eskişehirspor camiasında unutulmaz bir figür haline gelmesini sağlamıştır. Tribünlerdeki varlığı, dostlukları ve örnek kişiliğiyle hep hatırlanacak olan Atila Gezmen'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm Eskişehirspor taraftarlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Atila Gezmen'in cenazesi, Cumhuriyet Mahallesi Tekke Camii'nden ikindi namazına müteakip kaldırılacak. - ESKİŞEHİR