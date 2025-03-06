Eskişehirspor Yönetiminden \'Askıda Yemek\' Uygulamasına Destek

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Lokantası'nda "Askıda Yemek" uygulamasına Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok ve yönetim kurulu üyeleri bağışta bulunarak katkı sağladı.

Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok ve yönetim kurulu üyeleri, Kent Lokantası gişesinde kredi kartı ve nakit ücret ödeyerek yemek ücretini karşılayamayan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek sunma imkanı sağlayanaskıda yemekuygulamasına katkı sundu. Bir öğünün 65 TL'ye sunulduğu lokantaya destek olmak istediklerini belirten Ulaş Entok, uygulama kapsamında birçok vatandaşın yemek yeme fırsatı bulduğunu ifade etti. Başkan Entok, Kent Lokantası'nda askıda yemek uygulamasının dayanışmanın en güzel örneğini sergilediğini söyledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin başlattığıuygulamanın Eskişehir'in birlik ve beraberlik ruhunu yansıttığını ifade eden Entok,"Askıda yemek uygulamamıza Eskişehirspor yönetimi olarak bugün bizde bir destekte bulunduk. Sosyal belediyecilik için çok önemli olan bu Kent Lokantalarının sayısının da artmasını da umut ediyorum. Malum ramazan ayındayız, paylaşmanın ve değerlerin ön planda olduğu bir aydayız. Bende tüm taraftarlarımıza ve Eskişehir halkına askıda yemek uygulamasına destek olmaya davet ediyorum. Herkesin gelip bağış yapmasını isterim. Eskişehir halkına hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR