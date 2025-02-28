Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Mali Kongresi Yapıldı

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Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Bekir Torun'un katılımıyla, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin mali kongresi Osmaneli Belediyesi Kültür ve Sanat Konağı'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Bekir Torun'unda yanı sıra, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta katılım gösterdi. Toplantı sonrası kısa bir konuşma yapan Başka Torun, "Kongrede, esnafın finansman erişimi ve ekonomik gelişimi üzerine önemli değerlendirmeler yapıldı. Bu toplantının ilçe ve esnafımıza hayırlı olmasını dileriz" dedi. - BİLECİK