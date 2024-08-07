Esnaf Uyarıyor: Uygun Fiyata Telefon Alanlar Mağdur Oluyor - Son Dakika
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Yerel

Esnaf Uyarıyor: Uygun Fiyata Telefon Alanlar Mağdur Oluyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde esnaflık yapan Bora Topal, uygun fiyata kaliteli telefon almak isteyenlerin yaşadıkları mağduriyetlere dikkat çekti. Topal, özellikle yurt dışından getirilen ve bazı yöntemlerle açık tutulan telefonları satın alanların belirli bir süre mağduriyet yaşadığını ifade etti.

07.08.2024 12:19
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde esnaflık yapan Bora Topal; uygun fiyata kaliteli telefon almak isteyenlerin yaşadıkları mağduriyetlere dikkat çekti. Topal; özellikle yurt dışından getirilen ve bazı yöntemlerle açık tutulan telefonları satın alanların belirli bir süre mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Karadeniz Ereğli ilçesinde esnaflık yapan Bora Topal, ikinci el cep telefonu piyasasının daha yoğun olduğuna dikkat çekti. Bu sebeple ikinci el telefon satın alacak kişilerin güvenilir kişilerden telefon satın almasının mağduriyetlerin önüne de geçeceğini ifade eden Topal, yurt dışından getirilen telefonların belirli süre sonra kapanması sebebiyle de mağduriyetler yaşandığını aktardı.

Önceliğin her zaman ikinci el olduğunu ifade eden Topal, "Güvenilir bayi ise öncelik her zaman ikinci el oluyor. Bizde ikinci ele çok rağbet var. Güvenilir firma ile çalışmak lazım. Kişinin bilinen, tanıdığı, mağazası ile çalışması lazım ki her müşteri telefondan anlamayabilir. Kozmetiğinde tamir görüp görmemesi garanti ve IMEI gibi hem müşterimiz bundan anlayamayabiliyor. İlk başta güvendiği müşteri ile alışveriş yapması gerekiyor. Biraz fiyatlar uygun diye yurt dışından kaçak getirilip IMEI atılan cihazlara bir talep mutlaka oluyor. Ama sonunda mutlaka kapanıyor. Biz bütün müşterilerimize bu tarz cihazlardan uzak durulmasını söylüyoruz. Çünkü eninde sonunda kapanacaktır. Hep geçici çözüm var. Kalıcı çözüm bulamıyorlar. Bu yüzden bu cihazlardan uzak durmak lazım" dedi.

Cep telefonları satın alanların kredi kartı ile taksit yaptırmak istemesini hatırlatan Topal, "Müşterilerimiz ödeme konusunda problemler yaşıyor. Telefonlar artık çok pahalandı. Kredi kartına taksit olmadığı için müşterilerimiz bu konuda mağdur. Her gelen taksit olup olmadığını soruyor. Biz de yasa gereği taksit olmadığını söylüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Bence en önemli problem bu" ifadelerine yer verdi.

Ucuza telefon almak isteyenler olduğunun altını çizen Topal, "Bunu hepimiz istiyoruz. Tatbiki onu istemeyen yoktur. Sonuçta artık ucuza bir şey kalmadı. Bilinmediği, tanımadığı kimselerle alışveriş yapanlar her zaman bu zorluklarla karşılaşacaktır" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esnaf Uyarıyor: Uygun Fiyata Telefon Alanlar Mağdur Oluyor - Son Dakika

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