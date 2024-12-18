Esnaf Zam Taleplerini Değerlendiriyor - Son Dakika
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Esnaf Zam Taleplerini Değerlendiriyor

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EDESOB Başkanı Cingöz, yeni yıl öncesi esnafın zam taleplerinin vatandaş mağdur etmeden ele alınacağını belirtti.

18.12.2024 16:29
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(EDİRNE) - Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, esnafın yeni yıl öncesinde zam taleplerinin olduğunu belirterek, "Her isteyene istediği zammı vermiyoruz. Burası noter makamı değil. Orta yolu bulacağız" dedi.

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, yeni yılda yapılacak zamlarda vatandaşın ve esafın mağdur olmaması yönünde kararlar alacaklarını kaydetti. Cingöz, odanın noter makamı olmadığını, esnaftan gelen zam taleplerinin vatandaşları da düşünerek oluşacağını ifade etti. Cingöz, şunları söyledi:

"Esnafın zam talebi var. Ama şu an verilmiş fiyat söz konusu değil. Bu arada asgari ücret ne olacak? Sigorta primleri de artacak. Esnafın girdisinin hangi oranda artacağını şu an kestiremediğimiz için zamları bekletiyoruz. Yılbaşını görelim, asgari ücret de meydana çıksın, sigorta primlerinin de ne olduğunu görelim. Ona göre makul bir şekilde ne vatandaşı mağdur edecek şekilde ne de esnafı mağdur olacak şekilde bir fiyat düzenlemesi yapılacaktır. Esnafın ne kadar talep ettiğinin bence önemi yok. Bence fiyat farkı ne olacak. Ona göre değerlendirme yapıp fiyat vereceğiz. Her isteyene istediği zammı vermiyoruz. Burası noter makamı değil. Geleni geldiği gibi onaylasın. Ne vatandaş ne esnaf mağdur olsun diyorum. Orta yolu bulacağız."

Kaynak: ANKA

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