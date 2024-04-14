Esnafın Motosiklet Parkı Nedeniyle Mağduriyeti

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Eskişehir'in bir ara sokağında çevreye bilinçsizce park edilen motosikletler nedeniyle işletmelerinin önü kapanan esnaf, uzun süredir yetkililerden çözüm beklemesine rağmen kimseye sesini duyuramıyor.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Bayramyeri Sokak'ta işletmelerin önüne bilinçsizce park edilen motosikletler esnafın tepkisini toplamaya devam ediyor. Özellikle akşam saatlerine doğru birçok kuryenin park ettiği sokakta bulunan esnaf, işletmelerinin önünün kapatılmasından ve yol üzerinde meydana gelen kötü manzaradan rahatsız oluyor. Konuyla ilgili çok defa şikayetlerini belirten ve yetkililere çağrıda bulunan esnaf, kimsenin seslerini duymaması nedeniyle mağduriyet yaşıyor. - ESKİŞEHİR