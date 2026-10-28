ESO Ekim ayı meclis toplantısını Süha Özbay başkanlığında gerçekleştirdi - Son Dakika
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ESO Ekim ayı meclis toplantısını Süha Özbay başkanlığında gerçekleştirdi

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ESO Ekim ayı meclis toplantısını Süha Özbay başkanlığında gerçekleştirdi
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ESO Ekim ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Süha Özbay başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda üretim, rekabetçilik ve sürdürülebilir büyüme ele alındı; ardından il müdürleri ile sanayiciler yemekte buluştu.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Ekim ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Süha Özbay başkanlığında ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Eskişehir Sanayi Odası'nda yeni dönemde görev alan meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen Ekim ayı olağan toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Sanayi kuruluşlarının üretim faaliyetleri, ekonomik şartların işletmelere yansımaları ve sektörlerin güncel konularının ele alındığı toplantıda, kent sanayisinin üretim gücünün ve rekabetçiliğinin artırılması ile sürdürülebilir büyümeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Meclis toplantısının tamamlanmasının ardından kamu kurumlarının il müdürleri ile sanayicilerin bir araya geldiği yemek programı düzenlendi. Kamu ve özel sektör temsilcilerini buluşturan programda sanayicilerin kamu kurumlarıyla yürüttüğü süreçler ele alınırken, yatırım, üretim ve kurumlar arası iş birliğinin kentin sanayi potansiyeline sağlayacağı katkılar üzerinde duruldu.

Kaynak: İHA
Meclis BaşkanıEkonomiGüncelYerelSon Dakika

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