ESO, TUSAŞ ile İkili İş Görüşmeleri Organizasyonu Gerçekleştirdi - Son Dakika
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ESO, TUSAŞ ile İkili İş Görüşmeleri Organizasyonu Gerçekleştirdi

ESO, TUSAŞ ile İkili İş Görüşmeleri Organizasyonu Gerçekleştirdi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından yürütülen Tedarikçi Günleri projesi kapsamında, TUSAŞ / TAI Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ile ikili iş görüşmeleri organizasyonu gerçekleştirildi. ESO üyesi firmaların yoğun ilgisiyle düzenlenen organizasyonda havacılık-uzay sanayi sistemlerine uygun üretim yapabilen ve üretim yapma kabiliyeti bulunan firmalar TUSAŞ ile birebir görüşme sağladı.

01.08.2024 15:56
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından yürütülen Tedarikçi Günleri projesi kapsamında, TUSAŞ/ TAI Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ile ikili iş görüşmeleri organizasyonu gerçekleştirildi.

ESO üyesi firmaların yoğun ilgisiyle düzenlenen organizasyonda havacılık-uzay sanayi sistemlerine uygun üretim yapabilen ve üretim yapma kabiliyeti bulunan firmalar TUSAŞ ile birebir görüşme sağladı. Gerçekleştirilen tedarikçi günü etkinliği ile ilgili değerlendirmede bulunan Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Üyelerimizin iş geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve yeni pazarlara erişimlerinin sağlanması en çok önemsediğimiz konuların başında geliyor. Bu meyanda başta Milli Muharip Uçağımız MMU olmak üzere TUSAŞ tarafından yürütülen milli projelerde yer almak isteyen üyelerimizin katılımıyla, iki gün süren ve Odamızda gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinin yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Eskişehirli firmalar ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştiren TUSAŞ/ TAI Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin Milli Muharip Uçak (MMU) Yardımcı Sanayi Operasyonları Şefi Fatih Burak Aslan ise yaptığı değerlendirmede, "Böyle bir organizasyonda firmalar ile birebir iletişim halinde olmayı önemli görüyoruz. Bu nedenle bugün burada Eskişehirli firmalarla birlikte olmaktan son derece mutluyum. İnanıyorum ki birlikte güzel işler yapabilir, iş gücümüzü artırabiliriz. Eskişehir'in üretim kabiliyetlerinin ne kadar gelişmiş olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu potansiyelin yeni işbirliklerine kapı açacağına inanıyoruz." diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, TUSAŞ, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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