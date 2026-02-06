ESOB yönetiminden, Tortum Belediye Başkanı Yiğider\'e nezaket ziyareti

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, ESOB Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Birlik oda seçimlerinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Başkan Yiğider, gerçekleşen ziyarette, mesleki faaliyetlerin desteklenmesi ve Erzurum'un ekonomik yapısının güçlendirilmesi adına kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmaya hazır olduklarını ifade ederek, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile de bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını, ziyaretleri için Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlği Başkanı Rasim Fırat ile Yönetim Kuruluna teşekkür etti.

Başkan Yiğider, ESOB Başkanı Rasim Fırat'a ziyaret anısına çini tabak hediye etti. - ERZURUM