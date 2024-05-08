ESOGÜ\'de TÜİK ve Mikro Veri Araştırma Merkezi Tanıtımı Yapıldı

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi İstatistik Bölümü ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü işbirliği ile İstatistik Günü kapsamında düzenlenen "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Mikro Veri Araştırma Merkezi Tanıtımı" etkinliği ESOGÜ Prof. Dr. Suat Mirza salonunda gerçekleştirildi.

TÜİK tarafından kullanılan istatistik yöntem ve sistemleri hakkında bilgi veren Erol Başaran, TÜİK internet sitesinde yer alan Adalet ve Seçim, Çevre ve Enerji, Dış Ticaret, Eğitim Kültür Spor ve Turizm, Enflasyon ve Fiyat istatistikleri; Coğrafi İstatistik Portalı, İstatistik Veri Portalı, Nüfus İstatistik Portalı, Çocuk İstatistik Portalı, Ankete Giriş, Avrupa İstatistiki Veri Desteği, Bilgi Talebi, Bölgesel İstatistikler, İl Göstergeleri, Kazanç Bilgisi Sorgulama ve elektronik hizmetleri anlattı. Erol Başaran, Ulusal Veri Yayımlama Takviminin nasıl kullanılacağına dair de ayrıntılı bilgiler paylaştı.

Emre Cihan ise konuşmasında TÜİK'in sunduğu mikro verilere uzaktan erişim imkanı sağlayacak olan Elektronik Veri Araştırma Merkezini (E-VAM) tanıtarak hem öğrencilerin hem de öğretim üyelerinin E-VAM üzerinden veri setlerine ulaşmak için hangi yolu izleyebileceğini anlattı. - ESKİŞEHİR