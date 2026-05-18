ESOGÜ Rektörü Çolak: 19 Mayıs Meşalesi Yolumuzu Aydınlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ESOGÜ Rektörü Çolak: 19 Mayıs Meşalesi Yolumuzu Aydınlatıyor

ESOGÜ Rektörü Çolak: 19 Mayıs Meşalesi Yolumuzu Aydınlatıyor
18.05.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, 1919'da yakılan özgürlük meşalesinin bugün de milleti medeniyet hedefine taşıdığını belirterek gençlerin Atatürk'ün emanetini koruması gerektiğini vurguladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, "19 Mayıs 1919'da tutuşturulan bu meşale, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma mücadelemizde bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir" dedi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Çolak'ın mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a attığı tarihi adım, işgal altında bulunan ve savaşlarla yorgun düşmüş vatanımızın kurtuluşu için ilk meşaleyi yakmış ve milli mücadele ile birlikte bağımsızlığa giden yol açılmıştır. 19 Mayıs 1919'da tutuşturulan bu meşale, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma mücadelemizde bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük bedeller ödenerek kazanılan Türkiye Cumhuriyeti'ni, en büyük zenginliğimiz ve geleceğimiz olarak gördüğü gençlerimize emanet etmiştir. Gençlerimiz Atatürk'ün bu emanetini korumak ve yüceltmek için bilgili, donanımlı, araştıran, üreten, evrensel düşünebilen, milli ve manevi değerlerimize bağlı bireyler olarak çok çalışmalıdır. Atatürk'ün gençlerimize duyduğu inancın ve güvenin bir göstergesi olarak 19 Mayıs'ı 'Gençlik ve Spor Bayramı' olarak Türk gençliğine armağan etmesi, bu yolda gençlerimize çok değerli bir motivasyon kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kutlamalar, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ESOGÜ Rektörü Çolak: 19 Mayıs Meşalesi Yolumuzu Aydınlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Halı sahadaki faul kavgası 3 ay sonra hortladı: 1 milimetreyle hayatta kaldı Halı sahadaki faul kavgası 3 ay sonra hortladı: 1 milimetreyle hayatta kaldı

14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.
14:19
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
13:43
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı Cenazede kahreden detay
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 15:01:40. #7.13#
SON DAKİKA: ESOGÜ Rektörü Çolak: 19 Mayıs Meşalesi Yolumuzu Aydınlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.