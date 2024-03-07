ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Yerel

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü kutladı

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınların eşitlik, daha iyi çalışma ve yaşama şartları elde etme mücadelesinin bir simgesi olduğunu belirterek, kadına yönelik şiddetin önemli bir sorun olduğunu ve kadını ikinci sınıf gören zihniyetin değişmesi gerektiğini vurguladı.

07.03.2024 16:06
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, yayımladığı bir mesaj ile bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de kadınların eşitlik, daha iyi çalışma ve yaşama şartları elde etme yolunda verdikleri mücadelenin bir simgesi olduğunu belirterek sözlerine başlayan Rektör Çolak, "Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren ülkemizin her alanda gelişmesi ve çağdaşlaşmasına çok önemli katkılarda bulunan kadınlarımız, bugün bu katkılarını bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten iş dünyasına kadar hayatın her alanında ülkemizin daha da gelişmesi, refahı ve mutluluğu için sunmaya devam etmektedirler. Kadınlarımız yetiştirdikleri nesillerle de ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadırlar" dedi.

"Kadını ikinci sınıf gören zihniyetin mutlaka değişmesi gerekmektedir"

Kadın haklarının geliştirilmesi yolunda alınan tüm mesafeye rağmen dünyada ve Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önemli bir sorun olmaya devam ettiğine vurgu yapan Rektör Çolak, "Kadına yönelik şiddetin engellenmesi konusunda başta eğitimcilerimiz ve hukukçularımız olmak üzere toplumumuzun her kesimine görev düşmekte. Kadını ikinci sınıf gören zihniyetin mutlaka değişmesi gerekmektedir. Kadınların şiddete maruz kalmadıkları; ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda etkinliklerini daha da artırdıkları, toplumda daha görünür ve güçlü oldukları bir dünyaya ulaşmak temennisiyle Üniversitemizde görev yapan tüm kadın personelimizin ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Rektör, Kadın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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