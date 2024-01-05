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ESTRAM'da yeni vatman adayları eğitimlere başladı - Son Dakika
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ESTRAM'da yeni vatman adayları eğitimlere başladı

Eskişehir'de toplu taşımanın kalbi olan ESTRAM'da günlük 120 binden fazla yolcu taşınırken, yeni vatman adayları da eğitimlere başladı. 23 vatman adayı, ön mülakatları geçerek eğitimlere katılmaya hak kazandı. Teorik sınavı geçen adaylar, pratik eğitimlere katılarak tramvay sürücü belgesi alacaklar ve stajyer sürücü olarak görev yapacaklar.

ESTRAM\'da yeni vatman adayları eğitimlere başladı
05.01.2024 - 15:17,
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Eskişehir'de toplu taşımanın kalbi olan ve günlük 120 binden fazla yolcu taşıyan ESTRAM'da yeni vatman adayları eğitimlere başladı.

ESTRAM'a yapılan başvurular değerlendirilmesi sonrası ön mülakatları geçen 23 vatman adayının katıldığı eğitimler başladı.

İlk aşamada teorik sınavı geçen vatman adayları, pratik eğitimlere katılmaya hak kazanacaklar. Eğitimlerin sonunda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) standartlarında düzenlenen sınavlarda başarı gösteren adaylar tramvay sürücü belgesi alacaklar. İşe alınacak adaylar stajyer sürücü olarak görev yapacaklar.

Kaynak: ANKA
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