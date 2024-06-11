Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Başkanlık Seçimi Öncesi Vatandaşlar Asansörde Mahsur Kaldı

Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Başkanlık seçimi öncesinde vatandaşlar asansörde mahsur kaldı.
Olay, Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi'nde meydana geldi. Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Başkanlık seçimi öncesinde asansöre binen vatandaşlar, asansörün arıza yapmasıyla mahsur kaldı. Asansörde kurtartılmayı bekleyen vatandaşlar, 5 dakikalık çalışmanın ardından asansörden çıkarıldı. - ANKARA
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