Etiyopya'da Toprak Kayması: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 146'ya Yükseldi - Son Dakika
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Etiyopya'da Toprak Kayması: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 146'ya Yükseldi

Etiyopya'nın Gofa bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 146'ya yükseldi. Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucunda birçok kişi toprak altında kalmıştır. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

23.07.2024 11:50
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Etiyopya'nın Gofa bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 146'ya yükseldi.

Etiyopya'nın güneyinde yer alan Gofa bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle dün sabah saatlerinde toprak kayması meydana gelmişti. Gofa Bölgesi İletişim İşleri Departmanı Başkanı Kassahun Abayneh yaptığı açıklamada, toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 146'ya yükseldiğini söyledi. Abayneh, çok sayıda vatandaşın toprak altında kaldığını sözlerine ekleyerek bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Yerel yönetici Dagmawi Ayele ise, ülkenin güneyindeki Kencho Shacha Gozdi bölgesinde hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunu söyledi. En az 5 kişinin toprak altından çıkarıldığını bildiren Ayele, "Kaza nedeniyle anne, baba, erkek ve kız kardeş dahil tüm ailesini kaybetmiş, cesetlere sarılan çocuklar var" dedi.

Gofa'da 2018 yılında bir hafta arayla meydana gelen iki ayrı toprak kaymasında da en az 32 kişi hayatını kaybetmişti. - ADDİS ABABA

Kaynak: İHA

Etiyopya, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Etiyopya'da Toprak Kayması: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 146'ya Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Etiyopya'da Toprak Kayması: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 146'ya Yükseldi - Son Dakika
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