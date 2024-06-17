Etiyopya'da Türkiye'den gönderilen yardımlarla 400 büyükbaş kurban kesildi

Etiyopya'nın Jimma bölgesinde Türkiye'den gönderilen yardımlarla yaklaşık 400 büyükbaş kurban kesilerek ihtiyaç sahibi Müslümanlara dağıtıldı.
Dünyanın birçok yerinde Müslümanlar Kurban Bayramı heyecanı yaşarken, Etiyopya'da Türk hayırseverlerin verdiği bağışlarla kurban kesimi yapılıyor. Etiyopya'nın yaklaşık 500 bin nüfuslu Jimma bölgesinde Türkiye'den gönderilen bağışlarla alınan 400 büyükbaş kurbanlık kesildi. Kesilen kurbanlıkların etleri ihtiyaç sahibi binlerce kişiye dağıtıldı. - ADDİS ABABA
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