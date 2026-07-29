ETSO ve İSO\'dan Mesleki Eğitim Protokolü

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde, Erzurum'da belirlenen 5 okul için oluşturulan Proje Yürütme Kurulları ilk toplantısını yaptı.

Protokol kapsamında, mesleki ve teknik eğitim süreçlerini sanayiyle entegre bir şekilde yürütmek amacıyla belirlenen bu okullara, ETSO tarafından sektör temsilcisi meclis üyeleri atandı. İSO ise her okul için bir eğitimci ve iki sektör temsilcisinden oluşan üçer kişilik heyetler belirledi.

İSO tarafından 6 Ağustos tarihinde kurul üyelerine verilecek detaylı bilgilendirme öncesinde düzenlenen bu tanışma ve ön hazırlık toplantısında, protokolün genel çerçevesi ele alındı. Toplantıda, ETSO'nun mesleki ve teknik eğitim alanında son yıllarda yürüttüğü kurumsal çalışmalar hakkında üyelere özet bilgi aktarılarak, protokol doğrultusunda önümüzdeki süreçte atılacak adımlar istişare edildi.

Ön değerlendirme toplantısına; ETSO Meclis Üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı Abdullah Samancı, ETSO Genel Sekreter Yardımcısı Hakan İnanlı ve okullarda görevlendirilen Proje Yürütme Kurulu üyeleri katıldı.