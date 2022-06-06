ETÜ'de 'KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Bilgilendirme Semineri' düzenlendi - Son Dakika
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ETÜ'de 'KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Bilgilendirme Semineri' düzenlendi

06.06.2022 12:41
ETÜ'de 'KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Bilgilendirme Semineri' düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile KOSGEB Erzurum Müdürlüğü iş birliğinde Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile KOSGEB Erzurum Müdürlüğü iş birliğinde Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

Seminere ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, KOSGEB Erzurum İl Müdürü Lütfullah Aktaş, ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal, ETÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ümit İncekara, ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Kağan Koray Ayten, Koordinatör yardımcıları, KOBİ uzmanları, akademisyenler, girişimciler ve öğrenciler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Lütfullah Aktaş; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgili kamu kuruluşu olarak 81 ilde taşra teşkilatı ile KOBİ ve girişimcilere hizmet verdiğini, ilimizde de bu desteklerin etkin bir şekilde kullandırıldığını, proje başvurularını değerlendirme, izleme ve sonraki süreçlerde Erzurum Teknik Üniversitesinin en önemli paydaşlarından biri olduğunu belirtti. Ardından Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak; teknik üniversite olmanın yüklediği misyon gereği Ar-Ge ve inovasyon alanına öncelik verildiğini, KOBİ'ler ile aynı zamanda üniversitelerin de desteklerden etkin bir şekilde yararlandırılması için iş birliklerinin artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti. Açılış konuşmalarından sonra KOBİ Uzmanı Dr. Halil İbrahim Şen, 'KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı' ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Program dahilinde Ar-Ge ve inovasyon projeleri ve ürün geliştirmeye yönelik Ür-Ge projeleri ile 750 bin TL, proje teklif çağrıları ile 6 milyon TL'ye kadar üst limiti olan desteğin ayrıntıları anlatıldı. Ar-Ge ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ'ler ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin, Ür-Ge projeleri aracılığı ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları için KOBİ'ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanması amaçlandığı dile getirildi. Ayrıca 23 Mayıs 2022 tarihi itibariyle başvuruya açılan 2022-01 Proje Teklif Çağrısı çerçevesinde "Karbon Emisyonunun Azaltılmasına Yönelik Ar-Ge ve inovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi" çağrısının detayları aktarıldı. Son olarak akademisyenlerin izleyici ve kurul üyelikleri hususunda görev alabilecekleri bağımsız değerlendirici başvuru süreci detaylarıyla anlatıldı.

KOBİ Uzmanı Dr. Halil İbrahim Şen seminerin sonunda katılımcıların sorularını cevaplandırdı. - ERZURUM

ETÜ'de 'KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Bilgilendirme Semineri' düzenlendi
ETÜ'de 'KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Bilgilendirme Semineri' düzenlendi
ETÜ'de 'KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Bilgilendirme Semineri' düzenlendi
ETÜ'de 'KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Bilgilendirme Semineri' düzenlendi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ETÜ'de 'KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Bilgilendirme Semineri' düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ETÜ'de 'KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Bilgilendirme Semineri' düzenlendi - Son Dakika
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