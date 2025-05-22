ETÜ\'den Dış Paydaş Çalıştayı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), bölgesel kalkınmaya katkı sunmak, ortak akıl üretmek ve kurumsal iş birliklerini güçlendirmek amacıyla "Dış Paydaş Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı.

ETÜ Kalite Koordinatörlüğü tarafından organize edilen çalıştay, Yaşam Merkezi VİP Salonu'nda geniş katılımla gerçekleştirilirken programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın yanı sıra KUDAKA, KOSGEB, ARAS EDAŞ, İl Göç İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ETSO, Birinci. Organize Sanayi Bölgesi, meslek odaları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile çok sayıda iş insanı ve akademisyen katıldı.

Yedi tematik masada düzenlenen çalıştayda Eğitim, Sağlık, İş Dünyası, Araştırma-Geliştirme, Öğrenci Olanakları, Toplumsal Katkı ve Sivil Toplum Kuruluşları başlıklarında kapsamlı görüş alışverişi yapıldı. Moderatörler tarafından her masada alınan notlar çalıştay sonunda değerlendirilmek üzere bir rapora dönüştürüldü.

Programda konuşan Rektör Çakmak, çalıştayın Erzurum'un geleceğine yönelik ortak bir vizyon inşa etmek için önemli rol oynadığını vurgulayarak: "Bugün burada bir araya gelmiş olmamız, yalnızca kurumlar arası bir temas değil, aynı zamanda geleceğe dair ortak bir vizyon geliştirme çabamızın da somut bir göstergesidir. Üniversiteler sadece bilgi üreten kurumlar değildir; aynı zamanda toplumu dönüştüren, yön veren, kalkınmayı destekleyen yapılardır. Bu bilinçle Erzurum Teknik Üniversitesi olarak şehrimizin ihtiyaçlarına kulak veren, sahayla bağını güçlü tutan ve tüm paydaşlarıyla birlikte hareket eden bir anlayışı benimsiyoruz" dedi.

Erzurum'un sahip olduğu potansiyele değinerek şehirdeki dinamiklerin bir araya gelmesinin ve ortak çalışma kültürünü daha da geliştirmesinin gerekliliğine dikkat çeken Rektör Çakmak, şu sözlerle dile getirdi: "Göreve başladığım 2019 yılında bir büyüğüm bana Erzurum'da kolektif çalışma kültürünün zayıf olduğunu söylemişti. Ancak biz bu eksikliği bahane olarak değil, gelişim için bir fırsat olarak gördük. Bugünkü çalıştay da gösteriyor ki şehrimizin tüm dinamikleri, aslında birlikte üretmeye ve iş birliğine açık. Bu toplantı yalnızca bir başlangıçtır; biz bu birlikteliği daha sık ve daha hedef odaklı toplantılarla sürdüreceğiz".

Erzurum'un teknoloji üretme kapasitesine de dikkat çeken Prof. Dr. Bülent Çakmak, konuşmasında şehrin daha ileri düzeyde sanayi ve Ar-Ge merkezine dönüşebileceğini ifade ederek şunları kaydetti: Erzurum, iki üniversitesi ve üretime istekli sanayicileriyle yüksek teknoloji üretebilecek potansiyele sahiptir. Biz bu şehirdeki sinerjiyi harekete geçirerek potansiyelimizi kinetik enerjiye dönüştürmek zorundayız. Bu çalıştayda attığımız fikir tohumlarını hep birlikte sulayacağız ve Erzurum'un üretim gücünü artıracak projelere dönüştüreceğiz". - ERZURUM