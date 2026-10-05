ETÜ’lü akademisyene TÜBA ödülü

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından verilen 2026 TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nde Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki birincilik ödülü, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Adem Kantar'a verildi.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında, Prof. Dr. İlhan Yalçın'ın danışmanlığında hazırlanan araştırmada genç erkeklerde saldırganlığı önlemeye ve psikolojik iyi oluşu desteklemeye yönelik çalışmalara bilimsel dayanak sunabilecek yenilikçi bir model önerildi.

Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

Kantar'a ödülü, 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.

Türkiye'de hazırlanan özgün doktora tezlerini desteklemek amacıyla 2021 yılından bu yana verilen ödüllere, bu yıl dört alanda toplam 15 bilim insanı layık görüldü. Çalışmalar; fen ve mühendislik bilimleri, sağlık ve yaşam bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler ile temel bilimler kategorilerinde değerlendirildi. Dr. Adem Kantar, 579 başvuru arasında ödülü birincilikle kazandı.

Birincilik ödülünden dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirten Kantar, tez danışmanı Prof. Dr. İlhan Yalçın'a, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut'a ve Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuzhan Ekinci'ye destekleri için teşekkür etti.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da Kantar'ı tebrik ederek akademik çalışmalarında başarılarının devamını diledi.