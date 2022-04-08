Ev hanımları çini kursunda hem stres atıyor hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor - Son Dakika

Ev hanımları çini kursunda hem stres atıyor hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan çini kursu, aile bütçesine katkıda bulunmak ve boş zamanlarını değerlendirmek isteyen ev hanımlarının yoğun ilgisini çekiyor.

İlçede ilk defa Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Çini Uygulama Kursuyla ev hanımları çiniye renklerle hayat verirken aile bütçelerine de katkıda bulunuyorlar.

Bulancak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Selcuklu ve Osmanlı Döneminden miras kalan çini sanatını yaşatmak ve canlandırmak için kurs açtı. Kursa yoğun ilgi gösteren kadınlar hem sanat öğrendiklerini hem de işledikleri çini sanatıyla aile ekonomilerine katkı sağladıklarını ifade etti.

Halk Eğitim Merkezinin usta öğreticisi Sevilay İbaz, "Çini Selçuklu ve Osmanlı'dan günümüze kadar gelen bir sanattır. Son yıllarda unutulmaya yüz tutmuş ilgi görmeyen çini sanatını Halk Eğitim Merkezi olarak yeniden canlanması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışıyoruz. İlçemizde ilk kez açılan çini kursuna özellikle ev hanımları yoğun ilgi gösterdiler. Çini sanatının en önemli yani ev hanımlarının bir araya gelip sosyalleşmesidir. Kursumuza katılan hanımlar emekli hanımlar evde kalmayı tercih etmeyen evden çıkmak isteyen hanımlar hobisi haline geliyor. Bu vesileyle kadınlarımız hem sosyalleşiyor hem de bir sanat öğrenmenin heyecanını yaşıyorlar" dedi.

Kurs terapi gibi geliyor

Kursa katılmasının her açıdan faydaları olduğunu anlatan kursiyerlerde Emine Sarıgül, "Kursa gelmek bana keyif veriyor, eğleniyorum ve yeni arkadaşlar ediniyoruz. Hocamız da çok güler yüzlü ve çok ilgili davranıyor. Ben ev hanımıyım Çini kursu bana terapi gibi geliyor kursa gelmemin en önemli yanlarından birisi de budur. Eğlenceli ve güzel, aynı zamanda çocuklarımıza hediyeler de yapıyoruz. Yıl sonu sergimizde satış da yapacağız böylelikle aile bütçemize katkıda bulunacağız. Zaman zamanda isteyenlere yapıp satılabiliyor. Köklü bir sanat olduğu için de ilgi ve alakam oldukça yüksek" diye konuştu.