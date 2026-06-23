Evlilik Kredisi Yaş Sınırı Tartışılıyor - Son Dakika
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Evlilik Kredisi Yaş Sınırı Tartışılıyor

23.06.2026 14:25
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Kahramanmaraş'ta genç çiftler, faizsiz evlilik kredisinde yaş sınırının yükseltilmesini istiyor.

Genç çiftlere yönelik faizsiz evlilik kredisi desteğinde yaş sınırının yükseltilebileceğine ilişkin gündem, Kahramanmaraş'ta evlilik hazırlığı yapan vatandaşlar arasında karşılık buldu. Kentte birçok vatandaş, mevcut yaş sınırının daha geniş bir kesimi kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesini istiyor.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek çiftlere 2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli faizsiz kredi desteği sağlanırken, Kahramanmaraş'ta programa bugüne kadar 9 bin 175 başvuru yapıldı. Başvuruları olumlu değerlendirilen ve eğitim alan ya da eğitim süreci devam eden çift sayısı 4 bin 900'e ulaşırken, bu çiftlerden 1001 çocuk dünyaya geldi. Kredi kullanan çift sayısı ise 3 bin 600 oldu. Eğitim, iş hayatı ve ekonomik nedenlerle evliliğini ertelemek zorunda kalan vatandaşlar, mevcut yaş sınırının birçok kişiyi destek kapsamının dışında bıraktığını belirtti. Vatandaşlar, yaş sınırının yükseltilmesinin daha fazla kişinin evlilik desteğinden yararlanmasına imkan sağlayacağını ifade etti.

28 yaşındaki Yusuf Uslu, "Evlenme oranları önceleri yüksekti şu anda evlenme oranları düştü. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle güzel projeler oldu. Biz gençler olarak evlenmekten dolayı zorlanıyorduk bu şekilde sağlıklı ve rahat bir evlilik olunacaktır. Proje ile ödeme imkanları da çok güzel" diye konuştu.

39 yaşındaki Muhammet Kirişçi, "Deprem bölgesindeyiz ve bazı şeylere ulaşmamız çok zor. Evlilik kredisi çok güzel. Evlilik kredisinden dolayı devletimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

41 yaşındaki Gökhan Dökücü ise, "Evlenememenin tek sebebi maddiyat değildir ama Cumhurbaşkanımızın bu yönde çok güzel çalışmaları oldu. Önce 3 çocukla aile yapısını kurtarmayı amaçladı. Şu anda da böyle bir teşvik var bizler de isteriz. Bunun bir yaş sınırı var ve 40 yaş üstünün de bu durumdan faydalanmasını bekliyoruz. Ama ben evliliğin daha çok maddiyattan değil de uygun eş bulamamaktan olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Evlilik Kredisi Yaş Sınırı Tartışılıyor - Son Dakika

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