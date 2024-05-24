Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, hizmet birimlerini ziyaret etti - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, hizmet birimlerini ziyaret etti

Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, hizmet birimlerini ziyaret etti

Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, bir alışveriş merkezinde bulunan ve Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı hizmet veren birimleri ziyaret etti. Başkan Özmen ziyareti sırasında sosyal belediyecilik çalışmalarını daha da büyüteceklerini belirtti.

24.05.2024 11:05  Güncelleme: 11:13
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, bir alışveriş merkezinde bulunan ve Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı hizmet veren birimleri ziyaret etti. Başkan Özmen ziyareti sırasında sosyal belediyecilik çalışmalarını daha da büyüteceklerini belirtti.

Eyüpsultan Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede yaşayan ihtiyaç sahipleri, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar için çalışmaya devam ediyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, bir alışveriş merkezi içerisinde Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı hizmet veren birimleri ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi, güncel durum hakkında bilgi aldı.

"Dezavantajlı grupları koruyan çalışmalarımızı büyüteceğiz"

Başkan Özmen, "Özellikle dezavantajlı grupları koruyan; annelerin, gençlerin, emeklilerimizin hayatlarını kolaylaştıran sosyal belediyecilik çalışmalarımızı daha da büyüteceğiz" dedi. Eyüpsultan Belediyesi'nin "Cana dokunan işler yapan" olarak nitelendirdiği birimleri "Eyüpsultan Belediyesi'nin vicdanı, kalbi" diye tanımlayan Başkan Özmen, ziyaretleri sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Başkan Özmen ESMEK ziyaretinde sırasında kursiyerler tarafından yapılan ürünleri inceledi, yaptıkları çalışmalarla ilgili sohbet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, hizmet birimlerini ziyaret etti - Son Dakika

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