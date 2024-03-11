Eyüpsultan Belediyesi Aşevi İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Dağıtıyor - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediyesi Aşevi İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Dağıtıyor

Eyüpsultan Belediyesi Aşevi İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Dağıtıyor

Eyüpsultan Belediyesi Aşevi tarafından yapılan sıcak yemeklerle Ramazan bereketi ihtiyaç sahiplerinin sofralarına taşınıyor. Günlük olarak hazırlanan ve paketlenen yemekler, hijyenik bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İftar sofralarında gönülleri ısıtan bu çalışma ile 4 bin 500 kişiye üç çeşit yemek ikramı yapılacak.

11.03.2024 16:28  Güncelleme: 16:33
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Eyüpsultan Belediyesi Aşevi tarafından yapılan sıcak yemeklerle Ramazan bereketi ihtiyaç sahiplerinin sofralarına taşınıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Eyüpsultan Belediyesi ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi Aşevi tarafından günlük olarak yapılan sıcak yemekler ihtiyaç sahiplerinin sofralarına taşınıyor. Uzmanların denetiminde, büyük bir titizlik ve özenle hazırlanan yemekler daha sonra paketleniyor. Tamamen hijyenik ortamda hazırlanan ve paketlenen yemekler ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılıyor. Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler iftar sofralarında gönülleri ısıtıyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Eyüpsultan Belediyesi Aşevi Gıda Mühendisi Kıymet Zenginal şunları söyledi: "Ramazan ayı boyunca 4 bin 500 kişiye üç çeşit yemek ikramında bulunacağız. İftar çadırlarına, evlerinde yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara, nöbetçi olan personelimize iftar ikramı yapacağız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız belediyemizin Beyaz Masa birimiyle irtibata geçerek talepte bulunabilirler." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eyüpsultan Belediyesi Aşevi İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Dağıtıyor - Son Dakika

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