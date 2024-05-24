Eyüpsultan Belediyesi El Emeği Ürünleri Festivali Başladı

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Eyüpsultan Belediyesi'nin el emeğini sanata dönüştürenler ile tüketicileri bir araya getirdiği, 'El Emeği Ürünleri Festivali' başladı.

Eyüpsultan Belediyesi ilçede yaşayan kadınların el emeği ürünlerini ekonomik gelire çevirmelerine destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda herhangi bir geliri olmayan kadınların evlerinde ürettikleri el emeği ürünlerden oluşan El Emeği Ürünleri Festivali başladı. Festivalin açılışını yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, alanda bulunan stantları tek tek gezerek kadınlarla sohbet etti. Düzenlenen festival sayesinde ev ekonomisine katkıda bulunduklarını dile getiren kadınlar, Başkan Özmen'e teşekkür etti. Kadınların hepsini ayrı ayrı tebrik eden Başkan Özmen, bu konuda kendilerine desteklerini sürdüreceğini belirtti.

Festival 24-28 Mayıs arası ziyarete açık

Giyimden yiyeceğe, takıdan süs eşyalarına kadar çeşit çeşit el emeği ürünün yer aldığı festival, 24 - 28 Mayıs tarihleri arasında Feshane Caddesi üzerinde Zal Mahmut Paşa Camii önünde ziyaret edilebilecek. - İSTANBUL