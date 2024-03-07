Eyüpsultan Belediyesi, Eyüp Sultan Camisi\'ni ve Meydanı\'nı Gül Suyuyla Yıkadı

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Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayı öncesi Eyüp Sultan Camisi'ni ve Eyüpsultan Meydanı'nı gül suyuyla yıkadı.

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Ramazan'ın vazgeçilmez noktalarından biri olan Eyüpsultan Cami ve Eyüpsultan Meydanı'nı gül suyu ile yıkadı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Ramazan ayına hazırlanan tarihi cami ve meydandaki çalışmaları inceledi.

"Herkesi Ramazanda Eyüpsultan'a bekliyoruz

Cami ve çevresindeki çalışmaları inceleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Ramazan deyince Eyüpsultan akla gelir. Ramazan Eyüpsultan'da yaşanır. O yüzden Eyüpsultan Camimizi gül suyuyla yıkadık. Ramazan içinde de sahurdan sonra yıkayacağız. Bu sene Eyüpsultan Cami yakınındaki Zal Paşa Caddesi'nde kitap fuarı, kültürel etkinlikler olacak. Alibeyköy'de de yöresel etkinliklerimiz yoğun bir tempoyla devam edecek. Herkesi Ramazanda Eyüpsultan'a bekliyoruz" dedi.

"Gül suyuyla burayı yıkamaya devam edeceğiz"

Meydanda etkinliklere izin vermediklerini söyleyen Başkan Köken, "Ramazanda Eyüpsultan Cami etrafında etkinlik yaptırmıyoruz. Bu konuda belki eleştiri de alıyoruz ama Ramazan için dışardan gelen vatandaşlarımızın daha rahat ibadet edebilmeleri için meydanda etkinlik yaptırmıyoruz, iftar çadırı açtırmıyoruz. En yakın lokasyonların tamamında etkinlik yapıyoruz. Eyüpsultan Camisi'ni temiz tutup daha fazla insanın yararlanmasını sağlamamız lazım. Hem iftarda hem teravihte hem sahurda bu bölge çok yoğun hizmet verecek. Tonlarca gül suyuyla burayı yıkamaya devam edeceğiz" diye konuştu. Başkan Deniz Köken, eline süpürge alarak temizlik çalışmalarına destek verdi. - İSTANBUL