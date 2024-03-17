Eyüpsultan Belediyesi Ramazan Sohbetleri\'nde Sanatçı Fatih Koca\'yı Ağırladı

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Eyüpsultan Belediyesi, Ebu Eyyub El Ensari'nin diyarı Eyüpsultan'da vatandaşlara Ramazan ayının coşkusunu dolu dolu yaşatıyor. Her gün binlerce vatandaşı iftar sofralarında buluştururken, kültürel etkinliklerle vatandaşları birbirinden önemli isimlerle bir araya getiriyor. Bu çerçevede Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetleri'nin bugünkü konuğu sanatçı Fatih Koca oldu.

Eyüpsultan Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların mübarek Ramazan ayını maneviyatına uygun olarak geçirebilmeleri için birbirinden özel etkinliklere imza atıyor. Teravih namazı sonrası Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin avlusunda kültür, sanat, tarih, edebiyat ve müzik dünyasının önemli isimleri Ramazan Sohbetleri'nde vatandaşlarla bir araya geliyor. Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin tarihi ve manevi atmosferinde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetleri'nin konuğu sanatçı Fatih Koca oldu.

Dillerden düşmeyen ilahileri seslendirdi

Fatih Koca, on bir ayın sultanı Ramazan ayının manevi atmosferinde, kulaklarda yer etmiş dillerden düşmeyen ilahileri ve kasideleri seslendirdi. Koca, konserde seslendirdiği "Geldi Hoş Lutf ile Şehr-i Ramazan", "La İlahe İllallah", "Ey Allahım Beni Senden Ayırma", "Sordum Sarı Çiçeğe", "Bismillah", "Ne Zaman Anarsam", ilahileri ile kalplere dokundu.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen konserin sonunda Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Fatih Koca'ya katılımlarından dolayı teşekkür ederek Eyüpsultan'ın resmedildiği sulu boya tablo çalışmasını hediye etti. - İSTANBUL