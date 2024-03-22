Eyüpsultan Belediyesi Ramazan Sohbetlerinde İbrahim Sadri\'yi Ağırladı

Eyüpsultan Belediyesi her gün binlerce vatandaşı iftar sofralarında buluştururken, kültürel etkinliklerle vatandaşları birbirinden önemli isimlerle bir araya getiriyor. Bu kapsamda Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin bu kez konuğu sunucu, şair ve tiyatrocu İbrahim Sadri oldu.
Eyüpsultan Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların mübarek Ramazan ayını maneviyatına uygun olarak geçirebilmeleri için birbirinden özel etkinliklere imza atıyor. Teravih namazı sonrası Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin avlusunda kültür, sanat, tarih, edebiyat ve müzik dünyasının önemli isimleri, Ramazan Sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımı ile gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin konuğu bu kez sunucu, şair ve tiyatrocu İbrahim Sadri oldu. Şiir severlerin yoğun ilgi gösterdiği programda İbrahim Sadri usta şairlerin birbirinden seçkin şiirlerini yorumladı.
Başkan Deniz Köken'den 'Sakarya' şiiri
İbrahim Sadri programda bir ara Başkan Deniz Köken'i sahneye davet ederek şiir okumasını istedi. Başkan Deniz Köken de sahnede Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya" isimli şiirini okudu. Dinleyenler tarafından büyük beğeniyle karşılanan programın sonunda Başkan Deniz Köken, İbrahim Sadri'ye teşekkür ederek hediye takdim etti. - İSTANBUL
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen dördüncü Medya ve İslamofobi Forumu, 14 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, SETA, Ankara Bilim Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Türk Telekom ve Halkbank'ın paydaşı olduğu forumda, Gazze'deki insanlık dramı ve İslamofobi konuları ele alınacak. Forumda, uluslararası ve yerel boyutlarıyla İslamofobi üzerine konuşmalar yapılacak ve mücadele stratejileri tartışılacak.
Kırşehir'de bir markete giderek Ramazan ayı alışverişi yapan Memleket Partisi il başkanı Gülay Baltalık, vatandaşın derdinin seçim olmadığını söyledi. Baltalık, yaptığı alışveriş listesini sosyal medya hesabından paylaştı ve insanların gelir ve vergi adaleti sisteminden uzak yaşadığını aktardı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılıkla mücadele kapsamında vatandaşlar uyarıldı. İlçe pazar yerinde ve Hacı Ali Ağa Camii'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara dolandırıcılık konusunda dikkatli olmaları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi. Emniyet ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gereken ayrıntılar ve aldatıcı yöntemlere karşı duyarlı olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Didim Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında, hayatını kaybeden meclis üyesi Tahsin Kurt ve katledilen Yağmur Tayhan'ın adlarını parka verme kararı aldı. Başkan Atabay, meclis üyelerine plaket verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camikebir Mahallesi'nde ve Sivas Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak hem esnaflarla hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek çözüm üretmeye devam ediyor. Ayrıca, gençlere internet kartı ve sinema bileti hediye ettiği de belirtildi.
Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Otoritesi (SEC), büyük kuruluşlar ve yüksek net değerli şahıslar için kripto para birimlerine yatırım imkânı sunan borsa yatırım fonlarına (ETF) yeşil ışık yaktı. Bu sayede yatırımcılar Amerikan borsalarında listelenen spot Bitcoin (BTC) ETF'lerine erişebilecek. SEC'nin nihai hedefi ise bu yatırım imkanlarını bireysel yatırımcılara da açmak.
ANKA HABER AJANSI 12 MART SALI GÜNDEMİ
Tunceli'nin Pertek ilçesinden AK Parti İl Genel Meclis adayı olan Mehmet Hanifi Kılıç, aracının yağış nedeniyle çıkamadığı köye, eşek sırtında giderek vatandaşlardan kendisini desteklemelerini istedi. Kılıç'ın eşek sırtında köylülere hitabı, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken o anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile yapılmak istenen ittifak görüşmelerinde yaşananları anlattı. Ala, YRP'nin taleplerinin AK Parti'nin yüzde 50'nin üzerinde oy aldığı iller ve büyükşehirler olduğunu ifade ederek, ''100'e yakın ilçeydi.'' ifadelerini kullandı.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde son Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti grup toplasına başkanlık eden AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Sivas Caddesi'nde esnaflarla bir araya gelerek, hayırlı işler temennisinde bulundu.
AK Parti tarafından Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı törenle yapıldı. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ile birlikte, vatandaşlarla iletişimin sağlanması ve yaşanan sorunlara çözüm üretebilmek için hazırlanan AK Parti Gültepe Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı. Hatipoğlu, vatandaşların ilgisiyle karşılanarak, AK Parti'nin seçimi kazanacağını belirtti.
Çetelerin savaş alanına çevirdiği Haiti'de tehditler nedeniyle 5 Mart'tan bu yana Porto Riko'da bekleyişini sürdüren Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti. Henry'nin istifasıyla çetelerin lideri olan "Barbekü" lakaplı eski polis Jimmy Cherizier "Ülkenin en güçlü adamı" haline geldi. Cherizier, yeni liderin Haiti halkı tarafından seçilmesi gerektiğini savunarak "Bu barışçıl değil kanlı bir devrim, çünkü bir apartheid düzeninde yaşıyoruz" dedi.
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