Eyüpsultan Belediyesi Ramazan Sohbetlerinde İbrahim Sadri\'yi Ağırladı

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Eyüpsultan Belediyesi her gün binlerce vatandaşı iftar sofralarında buluştururken, kültürel etkinliklerle vatandaşları birbirinden önemli isimlerle bir araya getiriyor. Bu kapsamda Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin bu kez konuğu sunucu, şair ve tiyatrocu İbrahim Sadri oldu.

Eyüpsultan Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların mübarek Ramazan ayını maneviyatına uygun olarak geçirebilmeleri için birbirinden özel etkinliklere imza atıyor. Teravih namazı sonrası Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin avlusunda kültür, sanat, tarih, edebiyat ve müzik dünyasının önemli isimleri, Ramazan Sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımı ile gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin konuğu bu kez sunucu, şair ve tiyatrocu İbrahim Sadri oldu. Şiir severlerin yoğun ilgi gösterdiği programda İbrahim Sadri usta şairlerin birbirinden seçkin şiirlerini yorumladı.

Başkan Deniz Köken'den 'Sakarya' şiiri

İbrahim Sadri programda bir ara Başkan Deniz Köken'i sahneye davet ederek şiir okumasını istedi. Başkan Deniz Köken de sahnede Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya" isimli şiirini okudu. Dinleyenler tarafından büyük beğeniyle karşılanan programın sonunda Başkan Deniz Köken, İbrahim Sadri'ye teşekkür ederek hediye takdim etti. - İSTANBUL