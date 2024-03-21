Eyüpsultan Belediyesi Ramazan Sohbetlerine Devam Ediyor

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her akşam teravih namazı sonrası Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde düzenlenen Ramazan Sohbetleri devam ediyor. Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konukların ağırlandığı programın bu kez konuğu yazar Hayati İnanç oldu.
Eyüpsultan Belediyesi, Ebu Eyyub El Ensari'nin diyarı Eyüpsultan'da vatandaşlara Ramazan ayının coşkusunu yaşatmak ve Ramazanı maneviyatına uygun olarak geçirebilmelerini sağlamak için birbirinden özel etkinliklere imza atıyor. Bu kapsamda teravih namazı sonrası Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin avlusunda kültür, sanat, tarih ve edebiyat dünyasının önemli isimleri Ramazan Sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor.
Hafızalara kazınmış hikayelerini anlattı
Ramazan Sohbetlerinin konuğu bu kez eğitimci yazar Hayati İnanç oldu. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla gerçekleşen programda Hayati İnanç, ünlü şair ve edebiyatçıların yüzyıllar boyunca hafızalara kazınmış hikayelerini anlattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda sevilen büyük şairlerin Arapça, Farsça ve Türkçe şiirlerinden de okuyan İnanç, şiirlerin açıklamalarını da dinleyicilerle paylaştı. Program sonunda sahneye gelen Başkan Deniz Köken, Hayati İnanç'a teşekkür ederek hediye verdi. - İSTANBUL
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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