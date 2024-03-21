Eyüpsultan Belediyesi Ramazan Sohbetlerine Devam Ediyor

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Eyüpsultan Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her akşam teravih namazı sonrası Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde düzenlenen Ramazan Sohbetleri devam ediyor. Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konukların ağırlandığı programın bu kez konuğu yazar Hayati İnanç oldu.

Eyüpsultan Belediyesi, Ebu Eyyub El Ensari'nin diyarı Eyüpsultan'da vatandaşlara Ramazan ayının coşkusunu yaşatmak ve Ramazanı maneviyatına uygun olarak geçirebilmelerini sağlamak için birbirinden özel etkinliklere imza atıyor. Bu kapsamda teravih namazı sonrası Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin avlusunda kültür, sanat, tarih ve edebiyat dünyasının önemli isimleri Ramazan Sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Hafızalara kazınmış hikayelerini anlattı

Ramazan Sohbetlerinin konuğu bu kez eğitimci yazar Hayati İnanç oldu. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla gerçekleşen programda Hayati İnanç, ünlü şair ve edebiyatçıların yüzyıllar boyunca hafızalara kazınmış hikayelerini anlattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda sevilen büyük şairlerin Arapça, Farsça ve Türkçe şiirlerinden de okuyan İnanç, şiirlerin açıklamalarını da dinleyicilerle paylaştı. Program sonunda sahneye gelen Başkan Deniz Köken, Hayati İnanç'a teşekkür ederek hediye verdi. - İSTANBUL