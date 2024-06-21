Eyüpsultan Belediyesi Sivrisinek ve Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediyesi Sivrisinek ve Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

Eyüpsultan Belediyesi Sivrisinek ve Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

Eyüpsultan Belediyesi, ilçe genelinde sivrisinek, karasineklere, yürüyen haşereler ve kemirgenlere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlaçlama ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla ilçede bulunan 29 mahallede larva, sivrisinek, karasinek, yürüyen haşereler ve kemirgenler için ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

21.06.2024 22:28  Güncelleme: 22:48
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Eyüpsultan Belediyesi, ilçe genelinde sivrisinek, karasineklere, yürüyen haşereler ve kemirgenlere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri belirli noktalarda ve vatandaşların talepleri doğrultusunda ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri, ilçe genelinde halk sağlığını korumak amacıyla larva, sivrisinek, karasinek, yürüyen haşereler ve kemirgenler için ilaçlama çalışmalarına 12 ay boyunca devam ediyor. Bu çalışmalar doğrultusunda 3 olan ilaçlama aracı sayısı da 10'a çıkartıldı.

İlçede bulunan 29 mahallede aralıksız sürdürülen ilaçlama çalışmalarında sivrisineklerin üremesine uygun ortam oluşturan su kuyuları, bina bodrumlarında biriken sular, eski otomobil lastikleri, boş saksılar, eski boya kutuları, üstü açık su tankları, süs havuzları, çiçek sulama kapları, su dolu variller, yeşil ve sulak alanlar, metruk yapılar, apartman bahçelerinde bulunan kanalizasyon bağlantıları, kullanılmayan su depoları, kuyular ile hayvan besiciliği yapılan bölgelerde bulunan gübre yığınları gibi alanlar tespit edilerek larvasit çalışması yapılıyor.

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçenin tamamında sokaklarda ve kanalizasyonlarda yürüyen haşereler ve kemirgenlere karşı da rutin ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu çalışmaların yanı sıra çağrı merkezine gelen talepleri de değerlendirerek kamu alanında, parklarda, özel alanlarda, cadde ve sokak kanalizasyonlarında gerekli kaynak noktalarını tespit ederek müdahalede bulunuyor. Çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülürken, çevre ve insan sağlığını ön planda tutan Veteriner İşleri Müdürlüğü, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünlerle Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda uygulamalar gerçekleştiriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eyüpsultan Belediyesi Sivrisinek ve Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan Belediyesi Sivrisinek ve Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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