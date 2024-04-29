Eyüpsultan Belediyesi Sokak Hayvanlarına Destek Oluyor - Son Dakika
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Yerel

Eyüpsultan Belediyesi Sokak Hayvanlarına Destek Oluyor

Eyüpsultan Belediyesi Sokak Hayvanlarına Destek Oluyor

Eyüpsultan Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlık sorunlarının çözülmesi ve bakım ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, sahipsiz hayvanların sorunlarını çözmek ve sağlıklı yaşam koşulları sağlamak amacıyla yapılan çalışmaları yakından takip ediyor.

29.04.2024 11:21  Güncelleme: 11:29
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Eyüpsultan Belediyesi sokak hayvanlarının sağlık sorunlarının çözüme kavuşturulması, bakım ve beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi anlamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Beyaz Masa birimine vatandaşlardan gelen talepler değerlendirilirken, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen de sahipsiz hayvanların sorunlarının çözüme kavuşturulması ve sağlıklı yaşam şartlarının oluşturulması adına yapılan çalışmaları yakından takip ediyor.

Bir vatandaştan Beyaz Masa birimine "Eyüp Sultan Meydanı'nda kediler toplanıyor" şeklinde gelen talebin bizzat takipçisi olan Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen, Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği'ne giderek yerinde incelemelerde bulundu.

Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özmen, "Eyüpsultan Meydanı'ndan ambulansımız ile klinik sevki için alınan yaralı kedimize dair hemşehrilerimizin endişeli mesajlarını aldım. Gün boyunca endişeye konu olan kedimiz de dahil olmak üzere 7 kedimizi belediyemizin ambulansı ile alarak kliniğimize ulaştırdık. Bizzat kliniğe giderek hem endişeye konu olan kedimizin durumunu hem de gün boyu kliniğe

getirilen hasta ve yaralı kedilerimizin durumlarını yerinde inceledim" dedi.

"Can dostumuzun tedavisine başlandı"

Bahse konu kedinin alt çenesinde bir kırık ve enfeksiyon şüphesi tespit edildiğini, klinikte tedavisine başlandığını ifade eden Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen, sözlerine şöyle devam etti:

"Başlangıç tedavisinden sonra ameliyatı için Kemerburgaz'daki İBB Bakımevi'ne sevkini gerçekleştireceğiz. Can dostumuzun tüm tedavileri gerçekleştikten ve sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanına dönecek. Yaralı ve hasta kedilerimizle ilgili belediyemize ulaşarak bilgi veren hemşehrilerimize dönüş sağlıyoruz ve tedavi süreci hakkında bilgi veriyoruz. Son olarak şehrimizi paylaştığımız can dostlarımıza karşı sorumluluk ve endişe hisseden değerli hemşehrilerime teşekkür ederim. Vicdanınız, vicdanımızdır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eyüpsultan Belediyesi Sokak Hayvanlarına Destek Oluyor - Son Dakika

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