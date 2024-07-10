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Eyüpsultan Belediyesi tarafından yaşlı ve yatalak hastalara hasta bezi yardımı yapılıyor.

Evde temizlik hizmetinden berberlik hizmetine, hasta yatağından, evde fizik tedaviye kadar her yaştan ve her kesimden ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet üreten Eyüpsultan Belediyesi, yaşlı ve yatalak hastalara hasta bezi yardımı yapıyor. Eyüpsultan Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri birimi, ilçe sınırları içinde doktor raporu ile hasta bezi kullanma durumunda olan hasta ve hasta yakınlarının yükünü hafifletmek ve süreçlerine destek olmak için 2 aylık periyotlarla yaşlı ve yatalak hastalara hasta bezi desteği veriyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri birimi personeli, vatandaşların oldukça maliyetli olan bu medikal ihtiyaçlarını kapılarına kadar götürerek ücretsiz olarak teslim ediyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri birimi ilçe sınırları içinde yaşayan 312 kişiye hasta bezi desteği veriyor.

Vatandaşlar verilen destekten memnun

Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen'e teşekkür eden vatandaşlar, "Allah, Mithat başkanımızdan razı olsun. Bu medikal ürünler çok pahalı olduğu için maddi olarak da bizi çok rahatlatıyor. Kapımıza kadar getiriyorlar. Bu desteğin devam etmesini istiyoruz" dedi. - İSTANBUL