 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eyüpsultanlılar İstanbul'da cami ve türbeleri geziyor - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpsultanlılar İstanbul'da cami ve türbeleri geziyor

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz cami ve türbe gezileriyle Eyüpsultanlılar, İstanbul'da bulunan Yuşa Hazretleri Türbesi, Çamlıca Camii ve Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Türbesi'ni ziyaret ediyor.

Eyüpsultanlılar İstanbul\'da cami ve türbeleri geziyor
27.12.2023 - 10:55,
Abone Ol

Eyüpsultanlılar İstanbul'da bulunan cami ve türbeleri geziyor. Eyüpsultan Belediyesinin tamamen ücretsiz olarak başlattığı gezilerde vatandaşlar, Yuşa Hazretleri Türbesi, Çamlıca Camii ve Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Türbesi'ni ziyaret ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nin ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik düzenlediği ücretsiz cami ve türbe gezileri başladı. Belediyenin otobüsleriyle belirli noktalardan alınarak İstanbul'un çeşitli bölgelerindeki Yuşa Hazretleri Türbesi, Çamlıca Camii ve Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Türbesi gibi önemli mekanlar ziyaret ediliyor.

Yuşa Türbesi ve Çamlıca Camii ile başlıyor

Ziyaretler ilk olarak, Beykoz Anadolu Kavağı'nda bulunan Hz. Yuşa Türbesi ve Camii ile başlıyor. Musa Peygamber ile birlikte Boğaziçi'ne gelerek vefat ettiğinde bu tepeye gömüldüğü rivayet edilen Hazreti Yuşa'nın türbesinde dua eden vatandaşlar camii ve türbe ziyaretinin ardından Çamlıca Camii'ne geçiyor.

Ardından İstanbul'un yeni sembollerinden biri haline gelen ve Türkiye'nin en büyük camisi olma özelliği taşıyan Çamlıca Camii ziyaret ediliyor. Burada namazlarını kılan ve dua eden vatandaşlar Çamlıca Camii'nin özellikleri ve bilinmeyenleri hakkında bilgi alıyor.

Boğazın manevi koruyucusunun türbesine ziyaret

Son olarak ise Osmanlı devrinde Anadolu'da yetişen en değerli velilerden biri olan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin Üsküdar'da bulunan türbesi ziyaret ediliyor. Burada Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin vefatından sonra kabrini ziyaret edenler için ettiği "Ya Rabbi Kıyamete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip ruhumuza Fatiha okuyanlar bizimdir Bize mensub olanlar, denizde boğulmasınlar; ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler; imanlarını kurtarmadıkça ölmesinler; öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve de ölümleri denizde boğularak olmasın" duasına nail olmak için dua ediliyor.

"Başkanımızı yeni dönemde de görmek istiyoruz"

Gezilere katılan vatandaşlar özellikle, genç yaşlı demeden Eyüpsultanlılara verdiği hizmetlerden dolayı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür ediyorlar. Gezileri hem manevi açıdan hem de İstanbul'un farklı güzelliklerini yerinde görmek açısından çok faydalı bulduklarını belirten vatandaşlar, şunları söylüyor: "Belediye Başkanımız Deniz Köken'in tekrar aday olmasını ve önümüzdeki dönem de Eyüpsultan'a hizmet etmesini temenni ediyoruz. Başkanımızın hizmetlerini sürdürmesini istiyoruz."

Çocuklar için de kayıt zorunlu

Çocuklar için de kayıt zorunluluğu bulunan geziler için otobüslerinin kalkış saati 10.00 olarak belirlenirken vatandaşların kalkış saatinden 30 dakika önce belirlenen noktalarda olması gerekiyor. Otobüsler Eyüpsultan Kaymakamlık önü, Akşemsettin Veysel Karani Camii önü ve Alibeyköy Mısır önünden kalkıyor. Dileyen vatandaşlar cami ve türbe gezileriyle ilgili 0212 444 30 00 (Dahili: 2013) numaralı telefondan bilgi alabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eyüpsultan, İstanbul, Çamlıca, Cami, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eyüpsultanlılar İstanbul'da cami ve türbeleri geziyor - Son Dakika


11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49
Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:49
Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08
Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
11:02
Kendisini yeğeni ile aldatan kocasının penisini kesip klozet attı Kendisini yeğeni ile aldatan kocasının penisini kesip klozet attı

Son Dakika
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:49 Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
11:02 Kendisini yeğeni ile aldatan kocasının penisini kesip klozet attı
10:43 Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, "Kocanı mı aldattın?" sözleriyle linç edildi
10:36 Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 12:27:07. #1.12#
SON DAKİKA: Eyüpsultanlılar İstanbul'da cami ve türbeleri geziyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement