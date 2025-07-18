Ezan Yarışmasında Bölge Finalleri Sonuçlandı

Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Din Görevlileri Arası Ezan'ı Güzel Okuma Yarışması"nda bölge finalisti belli oldu.

Ağrı Merkez Camii'nde yapılan yarışmada Erzurum Horasan İlçe Müftülüğüne bağlı Yüzören Mahalesi Camii İmam Hatibi Halil İbrahim Yıldırım birinci oldu. Yarışmada jüri üyesi olarak bulunan Erzurum İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan, yarışmaya katılan din görevlilerine hediye takdiminde bulunarak, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yarışmanın ikincisi Erzincan'dan katılan Burhan Eser olurken üçüncü ise Ardahan ilinden katılım sağlayan Cemal Deniz oldu. - ERZURUM