Ezgi Özçiçek, Tıp Eğitimini Tamamladı - Son Dakika
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Ezgi Özçiçek, Tıp Eğitimini Tamamladı

Ezgi Özçiçek, Tıp Eğitimini Tamamladı
25.06.2026 08:32
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Prof. Dr. Özçiçek ailesi, kızları Ezgi'nin doktor olmasından büyük gurur duyuyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fatih Özçiçek ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Adalet Özçiçek'in kızları Ezgi Özçiçek, tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak doktor unvanı aldı.

Yıllardır sağlık alanında görev yapan anne ve baba, kızlarının da hekimlik mesleğine adım atmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşayan Özçiçek ailesi, uzun ve zorlu bir eğitim sürecinin ardından Ezgi Özçiçek'in doktor olmasının mutluluğunu yaşadı. Meslek hayatlarını insan sağlığına hizmet ederek geçiren anne ve baba, kızlarının da aynı yolda ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Aile, evlatlarının doktorluk mesleğine adım atmasının kendileri için çok özel bir anlam taşıdığını belirterek, meslek hayatında başarılar dilediklerini kaydetti.

Doktorluk mesleğinin özveri, sabır ve fedakarlık gerektirdiğine dikkat çeken Özçiçek ailesi, genç hekim Ezgi Özçiçek'in insan sağlığına önemli katkılar sunacağına inandıklarını dile getirdi.

Tıp eğitimini tamamlayarak meslek hayatına hazırlanan Ezgi Özçiçek ise anne ve babasının izinden giderek hekimliği tercih etmiş olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Mesleğini en iyi şekilde icra etmek için çalışacağını ifade eden Özçiçek, insanlara faydalı bir doktor olmayı hedeflediğini söyledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ezgi Özçiçek, Tıp Eğitimini Tamamladı - Son Dakika

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