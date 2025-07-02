Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Yeni Kaymakamı Ziyaret Etti

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, ilçeye yeni atanan Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ezine Kaymakamlığına atanan Yusuf Kaptanoğlu göreve başladı. Kaymakam Kaptanoğlu, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ile Belediye Meclis Üyelerini makamında kabul etti. Başkan Güray Yüksel ile hayırlı olsun ziyaretinde hazır bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Arat, meclis üyeleri Hande Pilan, Mustafa Fakılı, Erkan Çetin ve AK Parti Ezine İlçe Başkanı Serkan Doğan, Kaymakam Kaptanoğlu'na görevinde başarılar diledi.

Ziyarette çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu. - ÇANAKKALE