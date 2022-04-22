Ezine'de 1 kilometreyi bulan iftar sofrası - Son Dakika
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Ezine'de 1 kilometreyi bulan iftar sofrası

22.04.2022 12:33
Ezine'de 1 kilometreyi bulan iftar sofrası

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilen iftar yemeğine yoğun katılım oldu.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilen iftar yemeğine yoğun katılım oldu. İftar sofrası kurulan masalarla birlikte 1 kilometreye ulaştı.

Ezine Belediyesi tarafından Camikebir mahallesinde düzenlenen iftar yemeği masalarının uzunluğu 1 kilometre olarak ölçülürken, katılımın da yoğun olduğu gözlendi. Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'in de katıldığı iftar yemeğinde renkli görüntüler oluştu. Başkan Güray, masaları tek tek dolaşarak konuklarına teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Ezine'de 1 kilometreyi bulan iftar sofrası
Ezine'de 1 kilometreyi bulan iftar sofrası
Ezine'de 1 kilometreyi bulan iftar sofrası

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ezine'de 1 kilometreyi bulan iftar sofrası - Son Dakika


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